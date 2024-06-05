Fasilitasi Balapan Liar, Polda Kepri Gelar Drag Bike dan Race

BATAM - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar acara Kapolda Cup Kepri Drag Bike dan Drag Race yang diikuti lebih dari 800 pembalap. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Kepri, Rizki Faisal.

“Saya bangga terhadap perkembangan dunia balap dan dunia otomotif di Kepri yang didukung secara total, politisi kita, Rizki Faisal. Saya juga berharap Rizki Faisal dapat mengangkat nama Kepri di tingkat nasional sebagai Pusat Otomotif Indonesia,” kata Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Perhelatan pembalap di Kepri dan sekitarnya itu, diserbu penonton dan para pembalap seperti biasanya. Kesempatan itu digelar oleh Polda Kepri untuk mengasah kemampuan para pembalap di bidang Drag Race dan Drag Bike. Seperti biasanya, event itu sukses menyedot perhatian masyarakat dan dunia otomotif. Ratusan starter ambil bagian untuk mengikuti kesempatan itu dalam pelaksanaan selama dua hari.

Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri, Rizki Faisal, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Polda Kepri atas terselenggaranya acara itu.

Menurut Rizki, event itu tidak hanya menjadi wadah positif bagi pecinta balap kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi aksi balap liar di jalanan yang dapat membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri dan juga Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Try Yulianto yang telah menyelenggarakan Drag Race dan Drag Bike ini dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78,” kata Rizki Faisal.