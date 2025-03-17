Advertisement
HOME NEWS JATIM

Paniknya Ratusan Pembalap Liar saat Digerebek Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:05 WIB
Paniknya Ratusan Pembalap Liar saat Digerebek Polisi
Motor pembalap liar disita polisi
MALANG - Ratusan pebalap liar diamankan oleh Polresta Malang Kota. Mereka diamankan saat beraksi tengah malam di beberapa kawasan jalan protokol Kota Malang, sejak Sabtu (15/3/2025) hingga Minggu dini hari (16/3/2025).

Tercatat ada beberapa jalan protokol utama di Kota Malang yang jadi sasaran razia, mulai dari Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Veteran, hingga Jalan Danau Jonge, kawasan sekitar Velodrome, Sawojajar. Razia ini sempat membuat pelaku balap liar berlarian berusaha kabur. 

Tapi kesigapan petugas menutup akses seluruh jalan membuat para pelaku balap liar tak berkutik lagi. Para pelaku balap liar yang berhasil diamankan, termasuk dengan sepeda motor dan kendaraan roda empat, langsung dibawa ke Polresta Malang Kota, untuk dilakukan pendataan dan peningkatan.

Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah mengatakan, kegiatan dilaksanakan mulai Sabtu (15/3/2025) malam dan berlanjut hingga Minggu (16/3/2025) dinihari. Kegiatan ini setelah kepolisian menerima keluhan dari masyarakat terkait adanya ajang balap liar di waktu-waktu jelang sahur.

"Operasi diawali dengan berpatroli ke beberapa titik lokasi. Mulai dari Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Danau Jonge dan Jalan Veteran," ucap Agung Fitransyah, ditemui di Mapolresta Malang Kota, Senin (17/3/2025).

Saat petugas menyasar ke lokasi, para pelaku balap liar langsung kalang kabut kebingungan. Namun seluruh akses jalan di sekitar lokasi telah ditutup oleh petugas, sehingga para pelaku tidak bisa kabur.

"Alhamdulillah dari seluruh lokasi tersebut, kami berhasil menjaring kurang lebih 105 kendaraan. Di dalamnya, juga termasuk kendaraan tidak sesuai spesifikasi atau menggunakan knalpot brong," ungkapnya.

 

