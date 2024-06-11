Perkumpulan Partogasirabona Dukung Duet Bobby dan Charles Jadi Cagub dan Cawagub Sumut

JAKARTA - Perkumpulan Pomparan Raja Toga Sirait Boru Bere sedunia mempublikasikan Surat Keputusan bernomor : 04/PRTGS/SK/06/2024, tentang : Dukungan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024.

Dalam surat tersebut, dijelaskan dukungan diberikan kepada Duet Bobby Nasution sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara dan Charles Bonar Sirait sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara 2024-2029. Surat dukungan bertanggal 9 Juni 2024 tersebut telah ditandatangani oleh Nanser Sirait selaku Ketua Umum dan Jeffri Sirait selaku Sekretaris Jenderal DPD Partogasirabona.

Berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat DPD Partogasirabona, ditetapkan dukungan secara bulat dan penuh kepada Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Utara 2024-2029.

Ketua Umum DPD Partogasirabona, Nanser Sirait menjelaskan, dukungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi, rekam jejak serta kiprah positif dari Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait selama ini pada skala Nasional dan Internasional, serta dianggap mewakili unsur kepemimpinan generasi muda Sumatera Utara.

"Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait diyakini akan membawa warna baru dalam birokrasi Sumatera Utara. Karakter Kepemimpinan Muda, Kreatif, Berani melakukan inovasi, cerdas tergambar jelas dalam portfolio profesional Charles Bonar Sirait," kata Nanser dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).