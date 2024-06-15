Tawuran di Semarang, Seorang Pemuda Tewas Ditusuk

SEMARANG - Aksi tawuran kembali terjadi di Kota Semarang. Pada insiden kali ini, seorang pemuda tewas ditusuk.

Tawuran terjadi di Jalan Anjasmoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, persis di sebelah Kampus Stikes Tlogorejo Semarang, Sabtu (15/6/2024) sekira pukul 03.30 WIB dinihari.

Korban bernama Rafly Tangkas Pratama (20) warga Jalan Hanoman Raya Blok I nomor 23, Krapyak, Semarang Barat.

"Kami dapat info dari masyarakat ada tawuran di lokasi tersebut, petugas piket mendatangi lokasi," kata Kapolsek Semarang Barat, Kompol Andre Bachtiar.

Begitu sampai lokasi, tawuran sudah bubar. Di lokasi ada bekas bercak darah. Beberapa saksi mengatakan sempat salah satu pelaku tawuran jalan terpincang terluka.