Mahasiswa di Malang Terseret Arus Sungai Brantas saat Latihan Rescue

MALANG - Mahasiswa di Malang dilaporkan terseret arus Sungai Brantas saat mengikuti kegiatan latihan pecinta alam. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore (14/6/2024) sekitar pukul 16.00 WIB di aliran Sungai Brantas, Dusun Semanding, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kapolsek Kepanjen, AKP M. Lutfi membenarkan informasi adanya mahasiswa yang terseret arus Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Kepanjen. Korban disebut bernama Dimas, warga Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

"Kejadian tersebut bermula pada sekira pukul 15.00 WIB, Jumat sore kemarin korban dan dua temannya melaksanakan kegiatan latihan keterampilan rescue himpunan mahasiswa pencinta alam atau Himpa Whisnu Citra Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di Sungai Brantas," ucap Moh. Lutfi, saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/6/2024).

Namun saat berada di sungai itulah tiba-tiba arus Sungai Brantas langsung meninggi dan membesar. Korban yang tengah latihan rescue tiba-tiba terseret arus sungai.