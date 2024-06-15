Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswa di Malang Terseret Arus Sungai Brantas saat Latihan Rescue

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |18:03 WIB
Mahasiswa di Malang Terseret Arus Sungai Brantas saat Latihan Rescue
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MALANG - Mahasiswa di Malang dilaporkan terseret arus Sungai Brantas saat mengikuti kegiatan latihan pecinta alam. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore (14/6/2024) sekitar pukul 16.00 WIB di aliran Sungai Brantas, Dusun Semanding, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kapolsek Kepanjen, AKP M. Lutfi membenarkan informasi adanya mahasiswa yang terseret arus Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Kepanjen. Korban disebut bernama Dimas, warga Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

"Kejadian tersebut bermula pada sekira pukul 15.00 WIB, Jumat sore kemarin korban dan dua temannya melaksanakan kegiatan latihan keterampilan rescue himpunan mahasiswa pencinta alam atau Himpa Whisnu Citra Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di Sungai Brantas," ucap Moh. Lutfi, saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/6/2024).

Namun saat berada di sungai itulah tiba-tiba arus Sungai Brantas langsung meninggi dan membesar. Korban yang tengah latihan rescue tiba-tiba terseret arus sungai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147921//tim_sar_mencari_korban_tenggelam-lXO2_large.jpg
Dua Bocah Terseret Sungai Brantas Malang, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement