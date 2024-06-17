Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Krisis Biaya Hidup, Perayaan Idul Adha Terasa Menyedihkan Bagi Jutaan Muslim Nigeria

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |08:52 WIB
Krisis Biaya Hidup, Perayaan Idul Adha Terasa Menyedihkan Bagi Jutaan Muslim Nigeria
Perayaan Idul Adha terasa menyedihkan bagi umat muslim Nigeria karena krisis biaya hidup (Foto: Saudi Gazette)
A
A
A

KANO — Seperti kebanyakan dari 100 juta Muslim di Nigeria, Mallam Kabiru Tudun Wada, 78 tahun, tidak merayakan Idul Adha seperti biasanya karena krisis biaya hidup.

“Saya telah menyembelih seekor domba jantan setiap tahun mulai tahun 1976 tetapi tahun ini saya tidak bisa, saya tidak bisa,” terangnya.

Umat Muslim di seluruh dunia secara tradisional menyembelih seekor domba jantan atau hewan lainnya pada Idul Adha, untuk mengenang kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya sendiri ketika Tuhan memerintahkannya.

Dagingnya dibagikan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan. Sebagian dari dagingnya digunakan untuk menyiapkan pesta besar untuk seluruh keluarga, sementara teman dan tetangga saling mengunjungi dan memakan makanan yang telah disiapkan masing-masing keluarga.

“Pada tahun-tahun yang lalu, saya mampu membeli setidaknya seekor domba jantan, namun keadaan kini semakin sulit,” kata Wada kepada BBC di kota Kano, kota terbesar di Nigeria utara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Nigeria saat ini sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi terakhir, yang menyebabkan kesulitan dan kemarahan yang meluas.

Inflasi tahunan yakni tingkat rata-rata kenaikan harga kini melebihi 30%, angka tertinggi dalam hampir tiga dekade. Harga makanan semakin meningkat sebesar 50%.

Seekor domba jantan rata-rata sekarang dijual seharga 100.000 naira (USD63) yang berada di luar jangkauan banyak orang.

Warga Nigeria lainnya, Mallam Auwal Yakasai, 66, mengatakan satu-satunya cara dia mampu menyembelih hewan untuk Idul Fitri tahun ini adalah dengan mencari teman dan berbagi biaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement