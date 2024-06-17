Umat Islam Rayakan Idul Adha di Bawah Bayang-Bayang Perang Israel di Gaza

Umat Islam rayakan Idul Adha di bawah bayang-bayang perang Israel di Gaza (Foto: Reuters)

GAZA - Umat Muslim di seluruh dunia sedang merayakan Idul Adha, atau hari raya kurban, yang memperingati kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, sebelum Tuhan mempersembahkan seekor domba sebagai gantinya.

Sebagai bagian dari perayaan yang mengikuti ibadah haji tahunan, jamaah biasanya menyembelih domba dan menyumbangkan sebagian dagingnya kepada yang membutuhkan.

Perayaan tahun ini terjadi dengan latar belakang perang Israel di Gaza, yang telah mendorong Timur Tengah ke jurang konflik regional.

Warga Palestina di Jalur Gaza tidak bisa merayakan Idul Adha seperti tahun-tahun sebelumnya.

Di kota selatan Khan Younis, puluhan orang berkumpul pada Minggu pagi di dekat masjid yang hancur untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Mereka dikelilingi oleh puing-puing dan puing-puing rumah yang runtuh. Di kota Deir el-Balah di Gaza tengah, umat Islam mengadakan salat di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan. Beberapa, termasuk perempuan dan anak-anak, pergi ke kuburan untuk mengunjungi makam orang-orang terkasih.

“Hari ini, setelah bulan kesembilan, lebih dari 37.000 orang mati syahid, lebih dari 87.000 orang terluka, dan ratusan ribu rumah hancur,” kata Abdulhalim Abu Samra, seorang pengungsi Palestina, kepada kantor berita The Associated Press setelah salat di Khan Younis.

“Rakyat kami hidup dalam keadaan yang sulit,” lanjutnya.

Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera, yang juga melaporkan dari Deir el-Balah, mengatakan bahwa warga Palestina berusaha untuk tetap berpegang pada harapan.

“Warga Palestina berusaha melakukan yang terbaik, meskipun agresi Israel terus berlanjut, untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, karena banyak dari mereka yang bangun hari ini dan merayakan Idul Fitri tanpa orang tua mereka,” ungkapnya.