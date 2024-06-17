Prabowo Salurkan 48 Sapi Kurban untuk Warga Babakan Madang Bogor

BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Subianto menyalurkan sebanyak 48 sapi kurban untuk warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pembagian hewan kurban tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Prabowo setiap momentum Hari Raya Idul Adha.

Puluhan sapi kurban itu diserahkan oleh Wasekjen DPP Partai Gerindra Rudy Susmanto di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu (16/6/2024).

"Hari ini saya bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Ibu Marlyn Maisarah yang juga Anggota DPR RI terpilih dari Kabupaten Bogor membagikan sapi kurban dari pak Prabowo Subianto," kata Rudy, dalam keterangannya.

Sapi tersebut dikumpulkan di Hambalang sebelum disalurkan kepada warga. Nantinya, akan didistribusikan kepada masyarakat Babakan Madang.

"Kurban dari Pak Prabowo didistribusikan penyalurannya untuk seluruh desa di Kecamatan Babakan," ungkapnya.

Dia berharap, daging sapi kurban tersebut bisa didistribusikan secara amanah kepada masyarakat dan menjadi keberkahan bagi masyarakat.