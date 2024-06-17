Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prabowo Salurkan 48 Sapi Kurban untuk Warga Babakan Madang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |01:04 WIB
Prabowo Salurkan 48 Sapi Kurban untuk Warga Babakan Madang Bogor
Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Subianto menyalurkan sebanyak 48 sapi kurban untuk warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pembagian hewan kurban tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Prabowo setiap momentum Hari Raya Idul Adha.

Puluhan sapi kurban itu diserahkan oleh Wasekjen DPP Partai Gerindra Rudy Susmanto di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu (16/6/2024).

"Hari ini saya bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Ibu Marlyn Maisarah yang juga Anggota DPR RI terpilih dari Kabupaten Bogor membagikan sapi kurban dari pak Prabowo Subianto," kata Rudy, dalam keterangannya.

Sapi tersebut dikumpulkan di Hambalang sebelum disalurkan kepada warga. Nantinya, akan didistribusikan kepada masyarakat Babakan Madang.

"Kurban dari Pak Prabowo didistribusikan penyalurannya untuk seluruh desa di Kecamatan Babakan," ungkapnya.

Dia berharap, daging sapi kurban tersebut bisa didistribusikan secara amanah kepada masyarakat dan menjadi keberkahan bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement