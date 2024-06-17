5 Fakta Janda Merangin Sewa Preman Bunuh Kekasihnya Gegara Tak Kuat Layani Nafsu Seks

SEORANG pria bernama Anang Adriono (37) tewas usai ditembak dengan senjata api di pinggir jalan Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi, pada Jumat 14 Juni 2024. Dalang pelakunya adalah janda yang juga pacar korban inisial PT (35).

Penembakan tersebut berlatar belakang asmara. PT mengaku tak kuat lagi melayani nafsu Anang yang kerap minta berhubungan seks. Wanita yang berprofesi sebagai ASN itu membayar orang untuk menghabisi kekasihnya yang merupakan warga Desa Sungai Sahut, Tabir Selatan, .

Penembakan tersebut bikin geger. Warga sempat membawa Anang yang bersimbah darah ke Puskesmas, tapi nyawanya tak tertolong.

Berikut fakta-fakta jadi kasus ini.

Tiga pelaku ditangkap

Polisi sudah menangkap tiga orang yang diduga pelaku terlibat dalam penembakan tersebut. Mereka adalah kekasih korban berinisial PT. Kemudian SG (37) yang diduga sebagai eksekutor; dan CD (37), rekan yang menemani SG mengeksekusi Anang.

Ketiganya warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.

Senjata rakitan

Penembakan dilakukan dengan senjata rakitan jenis pistol milik SG. Pistol tersebut sudah disita polisi sebagai barang bukti saat penangkapan pelaku.

“Pistol rakitan yang digunakan pelaku juga berhasil kita temukan," kata Kapolsek Tabir Selatan, AKP Fathur Rahman, pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Motif penembakan

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa penembakan ini dilatarbelakangi oleh masalah asmara antara janda PT dengan korban. PT yang bekerja sebagai AS di sebuah Puskesmas merasa tertekan karena pacarnya itu sminta berhubungan badan terus-menerus.

Hubungan seks keduanya pernah direkam oleh Anang. Dia sering mengancam akan menyebarkan video mesum itu kalau PT tidak menuruti permintaannya.

Tidak hanya ancaman penyebaran rekaman, korban juga kerap meminta sejumlah uang kepada PT yang membuat pelaku sakit hati dan merasa terus terancam.