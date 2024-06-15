Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Janda Otaki Kasus Penembakan di Jambi, Mengaku Sudah Muak Korban Selalu Minta Hubungan Badan

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |22:34 WIB
Janda Otaki Kasus Penembakan di Jambi, Mengaku Sudah Muak Korban Selalu Minta Hubungan Badan
A
A
A

MERANGIN - Warga Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Jambi digemparkan penemuan pria sempoyongan bersimpah darah di pinggir jalan, Jumat 14 Juni. Ia diduga jadi korban penembakan orang tak dikenal.

Diketahui pria tersebut bernama Anang Adriono (37) Warga Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan, oleh warga langsung dilarikan ke puskesmas terdekat namun nyawanya tidak tertolong.

Polisi pun bergerak cepat, dan mengamankan tiga orang, yakni PT (35) yang tak lain kekasih korban, SG (37) yang diduga sebagai eksekutor dan CD (37) rekan SG dalam aksi penembakan.

Ketiga pelaku ini warga desa Muara Delang kecamatan Tabir Selatan. Dari informasi yang dihimpun media ini, penembakan terhadap korban ini dilatarbelakangi tidak kuatnya PT melayani nafsu bejat korban.

Dimana korban dengan PT ini sudah lama menjalin hubungan asmara. PT adalah seorang janda dan Pegawai Negeri Sipil bekerja disalah satu puskesmas di kecamatan Tabir Selatan.

Tidak kuatnya PT, korban selalu mengajak berhubungan suami istri, sebab saat pertama kali berhubungan korban sempat merekam sehingga korban selalu mengancam PT apabila tidak melayani maka rekaman tersebut akan disebarkan. Bukan itu saja, korban juga kerap meminta sejumlah uang kepada PT.

Halaman:
1 2
      
