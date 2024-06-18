Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa Agama Mayoritas yang Dianut Warga Jerman, Tuan Rumah Euro 2024?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:24 WIB
Apa Agama Mayoritas yang Dianut Warga Jerman, Tuan Rumah Euro 2024?
Ilustrasi apa agama mayoritas yang dianut warga Jerman (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Apa agama mayoritas yang dianut warga Jerman, tuan rumah Euro 2024? Lantaran, banyak yang mempertanyakan agama yang dipilih masyarakat tersebut.

Apalagi, dukungan Jerman terhadap lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) sudah terang-terangan. Padahal, LGBT sendiri sangat dilarang oleh agama Muslim, Kristen hingga lainnya.

Lantas apa agama mayoritas yang dianut warga Jerman, tuan rumah Euro 2024? Ternyata banyak agama yang ada di negara dengan julukan Der Panzer tersebut. Rinciannya terbanyak adalah seorang Kristen.

Sedangkan tujuh persen adalah Muslim dan empat persen menganut agama lain. Lalu tiga puluh enam persen penduduk, tidak menganut agama apa pun.

Adapun, negara Jerman telah berkomitmen dalam konstitusinya untuk memperlakukan agama dan pandangan dunia secara netral. Organisasi ini tidak boleh mengidentifikasi dirinya dengan denominasi agama atau ideologi apa pun. Namun, “netral” tidak berarti bahwa negara menentang atau acuh tak acuh terhadap agama lain.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Federal menyarankan agar negara mengadopsi kebijakan "netralitas konstruktif" terhadap agama dan pandangan dunia.

Netralitas konstruktif” berarti negara dan agama bekerja sama dalam banyak bidang. Negara berpartisipasi secara finansial di rumah sakit dan lembaga sosial yang didukung oleh komunitas keagamaan. Hari raya umat Kristiani seperti Natal, Paskah dan Pentakosta dilindungi oleh Konstitusi; setiap orang mendapat hari libur dan toko-toko tutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183687//boris_pistorius-NIzq_large.jpg
Jerman Gelontorkan 150 Juta Euro, Perkuat Persenjataan Ukraina'Hadapi Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/18/3161581//kanselir_jerman_friedrich_merz-JWFT_large.jpg
Jerman Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel Terkait Rencana Netanyahu Kuasai Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158507//kecelakaan-32WQ_large.jpg
3 Orang Tewas dan Sejumlah Penumpang Luka Parah Akibat Kecelakaan Kereta di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/54/3151057//deepseek-OrxK_large.jpg
Penolakan DeepSeek Meluas, Kini Terancam Diblokir di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144737//kadin-duBo_large.jpg
Kadin Teken MoU Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Jerman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement