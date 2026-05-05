HOME NEWS INTERNATIONAL

Mobil Tabrak Kerumunan di Leipzig, Tewaskan 2 Orang dan Lukai 20 Lainnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |12:38 WIB
LEIPZIG – Setidaknya dua orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah seorang tersangka berusia 33 tahun menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang di kota Leipzig, Jerman Timur, menurut keterangan polisi setempat.

Insiden itu terjadi pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 16.45 di Grimmaische Strasse, sebuah jalan perbelanjaan pusat yang menghubungkan landmark utama dengan alun-alun pasar kota. Kepala pemadam kebakaran Leipzig mengatakan bahwa lebih dari 20 orang "terdampak" setelah sebuah SUV Volkswagen Taigo putih melaju kencang melalui zona pejalan kaki dan menabrak beberapa orang.

"Dua orang mengalami luka parah sehingga meninggal tak lama kemudian," kata polisi Leipzig dalam siaran pers yang dilansir RT. Pernyataan tersebut mengidentifikasi korban tewas sebagai seorang wanita berusia 63 tahun dan seorang pria berusia 77 tahun; keduanya merupakan warga negara Jerman.

Belum jelas apakah insiden itu disengaja atau kecelakaan, tetapi pihak berwenang mengatakan bahwa, "Menurut temuan saat ini, motif politik atau agama tidak dicurigai." Kantor kejaksaan Leipzig telah meluncurkan penyelidikan atas dua tuduhan pembunuhan dan beberapa tuduhan percobaan pembunuhan, di antara tuduhan lainnya.

Pengemudi tersebut ditahan di tempat kejadian. Polisi awalnya menggambarkan pelaku sebagai "warga negara Jerman berusia 33 tahun," tetapi dalam pembaruan terbaru, tersangka hanya disebut sebagai "seorang pria."

