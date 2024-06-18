Pemuda Ini Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Usai Membersihkan Alat Potong Kurban

PAYAKUMBUH - Seorang pemuda bernama Muhammad Algozi (18) warga Bonai, Kota Payakumbuh, Sumatra Barat ditemukan meninggal dunia di dalam sungai Barang Agam, Kota Payakumbuh.

Koordinator Pos SAR Limapuluh Kota, Yudi Riva mengatakan awalnya pada pukul 09.00 WIB, korban M Algozi ini pergi bersama temanya memberikan peralatan bekas kurban.

“Setelah membersihkan peralatan tersebut korban dan temannya ini berenang, namun pada pukul 09.25 WIB tenggelam,” katanya, Selasa (18/6/2024)

Kata, Yudi, melhat kejadian tersebut, warga setempat dan keluarga korban melakukan pencarian, namun saat Basarnas menerima laporan korban belum ditemukan.

“Setelah tim gabungan diturunkan, pada pukul 12.30 WIB, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke RSUD Adnan WD. Korban ini ditemukan berjarak tiga meter lokasi dia tenggelam,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)