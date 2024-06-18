Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

5 Fakta Anggota TNI Asal Bantul Keliling Jualan Sate Kronyos, Awalnya Grogi Sekarang Diserbu Pembeli

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |07:02 WIB
5 Fakta Anggota TNI Asal Bantul Keliling Jualan Sate Kronyos, Awalnya Grogi Sekarang Diserbu Pembeli
Sariji anggota TNI yang berjualan sate kronyos. (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

BANTUL - Sarijo, seorang pria yang berprofesi sebagai anggota TNI yang kini bertugas di Koramil Panggang, Gunungkidul itu rela berjualan sate kronyos di sela-sela tugasnya sebagai abdi negara.

Berikut sejumlah faktanya:

 

1. Sudah Jualan Sejak 2017

Profesi sebagai penjual sate kronyos itu sudah dilakoni Serda Sarijo sejak tahun 2017 silam. Setiap hari, sepulang dinas, Sarijo berkeliling menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi mencari titik keramaian untuk menjajakan dagangannya. 

2. Awalnya Grogi

Awalnya, Sarijo sempat grogi saat berjualan atau melayani pembeli. Akan tetapi, seiring waktu, ia semakin terbiasa dan luwes melayani pembeli yang kian banyak.

 BACA JUGA:

"Ya awalnya grogi, tapi setelah seminggu saya jualan sudah biasa," katanya ditemui disela-sela aktivitasnya berjualan di JJLS, Baros, Hargosari, Kretek, Bantul, Minggu (16/6/2024).

3. Persiapan Kala Pensiun

Sarijo mengaku sudah menjadi anggota TNI sejak tahun 1996. Kini, diusianya yang ke 50 tahun, Sarijo mulai berpikir untuk mencari kesibukan ketika saatnya pensiun.

"Awalnya untuk persiapan masa pensiun, biar ketika saya pensiun tetap ada penghasilan dan pekerjaan," ucapnya.

Semua itu, kata dia, tak lain agar bisa membahagiakan istri dan ketiga anaknya. Terlebih, apa yang dia lakukan tidak merugikan orang lain, dan usahanya halal.

"Kenapa harus malu, asalkan halal, tidak mencuri," katanya.

4. Berjualan Pakai Gerobak Motor

Untuk lokasi berjualan, Sarijo awalnya berpindah-pindah. Namun, saking banyaknya pembeli, sekarang ia lebih sering berjualan di depan Kantor Kapanewon, Panggang. Setiap harinya, sepulang berdinas, mulai pukul 14.30 WIB, ia akan mempersiapkan dagangan dengan gerobak motor.

"Jadi yang nyiapin semuanya istri, saya tinggal masukin ke gerobak yang buat keliling," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/337/2994016/teguh-hati-jenderal-soedirman-tetap-jaga-sholat-dan-puasa-di-tengah-perang-ziyZexWcxG.jpeg
Teguh Hati Jenderal Soedirman, Tetap Jaga Sholat dan Puasa di Tengah Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/14/337/2547228/kala-hoegeng-gebrak-meja-dikritik-putranya-god-verdomme-OvlSWtNiFz.jpeg
Kala Hoegeng Gebrak Meja Dikritik Putranya: God Verdomme!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/20/510/2504654/luar-biasa-anggota-polisi-di-yogyakarta-ini-asuh-190-anak-yatim-piatu-8d1gVI0QPi.jpeg
Luar Biasa! Polisi di Yogyakarta Ini Asuh 190 Anak Yatim Piatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/20/337/2443204/kisah-budi-gading-mantan-sopir-bus-yang-kini-jadi-pengusaha-eksportir-sukses-aRMF80O5p9.jpg
Kisah Budi Gading, Mantan Sopir Bus yang Kini Jadi Pengusaha Eksportir Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/22/512/2366099/kisah-bripka-puguh-polisi-blora-menempuh-35-km-demi-mengajar-anak-difabel-oJDK40p7a9.jpg
Kisah Bripka Puguh, Polisi Blora Menempuh 35 Km demi Mengajar Anak Difabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/30/608/2336470/mengharukan-penyandang-disabilitas-berjalan-merangkak-terima-sk-cpns-kmbKR4CIbC.jpg
Mengharukan, Penyandang Disabilitas Berjalan Merangkak Terima SK CPNS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement