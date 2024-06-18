Gempa M4,2 Guncang Nias Selatan Sumut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,2 mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (18/6/2024), pukul 19.30 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 77 km Tenggara, Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), pada koordinat 0.42 Lintang Utara – 98.49 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.2, 18-Jun-2024 19:30:06WIB, Lok:0.42LU, 98.49BT (77 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:61 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )