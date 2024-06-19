Ayah Bunuh Anak Kandung Usia 3 Tahun di Serang Bakal Dites Kejiwaan

SERANG - Seorang ayah berinisial A (30) warga Kampung Cibarugbug, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ditangkap pihak kepolisian, Selasa (18/6/2024) karena terlibat kasus pembunuhan.

Korbannya adalah N bocah berusia tiga tahun yang tidak lain anak kandungnya sendiri. Pelaku menghabisi korban dengan menggorok bagian leher korban saat tertidur lelap.

BACA JUGA:

Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Kompol Hengky Kurniawan mengatakan saat ini terduga pelaku telah ditangkap setelah sebelumnya melarikan diri. Menurut Hengky, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pemeriksaan intens terhadap pelaku, termasuk pemeriksaan kejiwaan.

"Terkait hal tersebut perlu didalami dengan pemeriksaan kejiwaan. Kami sudah coba mengkomunikasikan dengan ahli kejiwaan dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka," kata Hengky saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).

BACA JUGA:

Sebelumnya, N (3) tewas dibunuh ayahnya sendiri berinisial A (30) di Kampung Cibarugbug Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (18/6/2024).