Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda di Riau Ditemukan Tewas dalam Sumur Ternyata Korban Pembunuhan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |16:17 WIB
Pemuda di Riau Ditemukan Tewas dalam Sumur Ternyata Korban Pembunuhan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PEKANBARU - Seorang pemuda, Ngadiono Batubara (24) ditemukan tewas dalam sumur di sekitaran Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7, Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil, Riau.

Sebelum tewas korban sempat minum-minuman keras di sebuah kafe remang-remang.

Setelah diselidiki pihak kepolisian, ternyata Ngadiono merupakan korban pembunuhan. Ini setelah pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini dan berhasil menangkap pelakunya.

Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto mengatakanpihak berhasil menangkap tersangka akni Bismar Efraim (44). Motif pembunuhan karena pelaku ingin mengusahai harta korban.

"Pelaku melakukan Curas (pemcurian dengan kekerasan). Jenazah korban ditemukan alam sebuah sumur,"kata AKBP Andrian Pramudianto Selasa (18/6/2024).

Dari keterangan teman korban Sadam Husein, dia mengajak korban untuk pergi menuju sebuah warung remang-remang yang berada di Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah pada 16 Juni 2024.

Usai minum minum di kafe tersebut, pihak pengelola warung remang-remang menyatakan bahwa mereka harus membayar Rp450 ribu. Sadam Husein menyatakan bahwa uangnya tidak cukup dan dia menyatakan Kembali ke rumah untuk mengambil uang sementara korban diminta menunggu di warung.

Tidak berapa lama korban Kembali dan menyerahkan sisa uang. Namun saat di lokasi saksi tidak melihat korban di warung. Dia pun lalu mempertanyakan hal tersebut kepada penjaga warung mengenai keberadaan temannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement