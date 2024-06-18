Pemuda di Riau Ditemukan Tewas dalam Sumur Ternyata Korban Pembunuhan

PEKANBARU - Seorang pemuda, Ngadiono Batubara (24) ditemukan tewas dalam sumur di sekitaran Jalan Lintas Riau-Sumut Km 7, Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil, Riau.

Sebelum tewas korban sempat minum-minuman keras di sebuah kafe remang-remang.

Setelah diselidiki pihak kepolisian, ternyata Ngadiono merupakan korban pembunuhan. Ini setelah pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini dan berhasil menangkap pelakunya.

Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto mengatakanpihak berhasil menangkap tersangka akni Bismar Efraim (44). Motif pembunuhan karena pelaku ingin mengusahai harta korban.

"Pelaku melakukan Curas (pemcurian dengan kekerasan). Jenazah korban ditemukan alam sebuah sumur,"kata AKBP Andrian Pramudianto Selasa (18/6/2024).

Dari keterangan teman korban Sadam Husein, dia mengajak korban untuk pergi menuju sebuah warung remang-remang yang berada di Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah pada 16 Juni 2024.

Usai minum minum di kafe tersebut, pihak pengelola warung remang-remang menyatakan bahwa mereka harus membayar Rp450 ribu. Sadam Husein menyatakan bahwa uangnya tidak cukup dan dia menyatakan Kembali ke rumah untuk mengambil uang sementara korban diminta menunggu di warung.

Tidak berapa lama korban Kembali dan menyerahkan sisa uang. Namun saat di lokasi saksi tidak melihat korban di warung. Dia pun lalu mempertanyakan hal tersebut kepada penjaga warung mengenai keberadaan temannya.