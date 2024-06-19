Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Bayi Perempuan Dibungkus Plastik Merah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:35 WIB
Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Bayi Perempuan Dibungkus Plastik Merah
Heboh penemuan bayi perempuan di Sumenep. (Foto: Ist/Diwan MZ)
A
A
A

SUMENEP - Warga Dusun Marengan, Desa Pabian, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan masih hidup di depan rumah warga desa setempat, Selasa (18/6/2024).

Bayi berjenis perempuan tersebut ditemukan pada hari Selasa 18 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, oleh seorang warga yang bernama Moh. Ali Wahyudi

 BACA JUGA:

Bayi tersebut ditemukan di depan rumah Sudahnan di Jalan Bromo, Dusun Pasar Kayu RT 3 RW 1, Desa Pabian. Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan bayi itu diperkirakan baru dilahirkan dan dalam kondisi sehat.

"Bayi itu masih dililit tali pusar, saat ditemukan bayi dibawa ke Puskesmas Pamolokan,” ucapnya, Rabu (19/6/2024)

 BACA JUGA:

Menurut Widiarti bayi dalam kondisi sehat dan diperkirakan baru lahir beberapa jam sebelum ditemukan, "Saat ditemukan bayi itu ditaruh dalam kantong plastik warna merah," terangnya

Adapun kronologi Penemuan bayi berawal dari salah satu seorang warga atas nama Ali yang mendengar suara tangisan saat melintas di depan rumah Sudahnan. "Setelah dicari sumber suara itu ternyata berasal dari bungkusan plastik warna merah. Ketika diperiksa ada bayi di dalam plastik,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150733/penampakan_perempuan_cantik_pembuang_bayi_di_palmerah_tertunduk_dengan_tangan_diborgol-adL8_large.jpg
Penampakan Perempuan Cantik Pembuang Bayi di Palmerah, Tertunduk dengan Tangan Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150630/motif_ibu_buang_bayi_di_palmerah_malu_hasil_hubungan_gelap_dengan_teman_kantor-plFQ_large.jpg
Motif Ibu Buang Bayi di Palmerah: Malu Hasil Hubungan Gelap dengan Teman Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150265/bayi-yRGb_large.jpg
Polisi Tangkap Pembuang Bayi di Palmerah Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136558/sejoli_buang_bayi-6cG1_large.jpg
Alasan Sejoli Buang Bayi di Jaktim: Hubungan Tak Direstui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136292/viral-yPxN_large.jpg
Viral, Sepasang Kekasih Terekam Buang Bayi di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/525/3136227/bayi-EegZ_large.jpg
Geger, Bayi Dibuang Dalam Kardus di Bandung Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement