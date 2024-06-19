Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Bayi Perempuan Dibungkus Plastik Merah

SUMENEP - Warga Dusun Marengan, Desa Pabian, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan masih hidup di depan rumah warga desa setempat, Selasa (18/6/2024).

Bayi berjenis perempuan tersebut ditemukan pada hari Selasa 18 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, oleh seorang warga yang bernama Moh. Ali Wahyudi

Bayi tersebut ditemukan di depan rumah Sudahnan di Jalan Bromo, Dusun Pasar Kayu RT 3 RW 1, Desa Pabian. Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan bayi itu diperkirakan baru dilahirkan dan dalam kondisi sehat.

"Bayi itu masih dililit tali pusar, saat ditemukan bayi dibawa ke Puskesmas Pamolokan,” ucapnya, Rabu (19/6/2024)

Menurut Widiarti bayi dalam kondisi sehat dan diperkirakan baru lahir beberapa jam sebelum ditemukan, "Saat ditemukan bayi itu ditaruh dalam kantong plastik warna merah," terangnya

Adapun kronologi Penemuan bayi berawal dari salah satu seorang warga atas nama Ali yang mendengar suara tangisan saat melintas di depan rumah Sudahnan. "Setelah dicari sumber suara itu ternyata berasal dari bungkusan plastik warna merah. Ketika diperiksa ada bayi di dalam plastik,” ujarnya.