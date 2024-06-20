Mengenal 6 Istri Sunan Gunung Jati, Wali Songo Penyebar Islam di Tanah Sunda

SUNAN Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu Wali Songo yang membawa peradaban Islam di Tanah Sunda terutama Cirebon.

Hal itu sejalan dengan pendapat M.C. Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, yang mengatakan bahwa jalinan pernikahan menjadi salah satu cara efektif untuk menyebarkan ajaran Islam.

Sunan Gunung Jati dikisahkan memiliki enam istri.

Berikut 6 nama dari istri Sunan Gunung Jati sang penyebar agama Islam di tanah Sunda dikutip dari berbagai sumber.

1. Nyi Gedeng Babadan

Sebelum menikah, Sunan Gunung Jati diketahui menimba ilmu kepada Pangeran Makdum, anak dari Raja Andalusia. Seusai menimba ilmu, sang guru pun memerintahkannya untuk berjalan ke arah barat.

Di sana, Sunan Gunung Jati diwajibkan bertemu dengan Gedeng Babadan yang bernama asli Maulana Huda. Tak hanya itu, Pangeran Makdum juga meyakini muridnya ini akan bertemu dengan jodohnya.

Kedatangan Sunan Gunung Jati rupanya memberikan berkah bagi Maulana Huda yang kala itu wilayahnya dirundung kekeringan. Atas bantuan sang calon murid, tanahnya kembali subur.

Alhasil, ia pun menerima Sunan Gunung Jati sebagai murid dan menjodohkannya dengan putrinya, Nyi Gedeng Babadan. Pernikahan yang diselenggarakan pada 1471 M ini menjadi pernikahan pertama dan Nyi Gedeng Babadan diyakini sebagai istri pertamanya.

2. Nyi Mas Kawunganten

Nyi Mas Kawunganten adalah istri kedua Sunan Gunung Jati. Ia merupakan putri dari Ki Gedeng Kawunganten.

Dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, Arya Carbon menuliskan bahwa pernikahan keduanya berlangsung pada 1475 M. Dari pernikahan ini Sunan Gunung Jati dikaruniai dua orang anak, yakni Ratu Winaon yang lahir pada 1477 M dan Pangeran Saba Kingkin (Sultan Hasanudin) yang lahir pada 1479 M.

3. Nyi Mas Pakung Wati

Putri dari Pangeran Walang Sungsang yang merupakan uwak dari Sunan Gunung Jati menjadi istri ketiganya. Nyi Mas Pakung Wati dinikahkan dengan sang wali pada 1479 Masehi.