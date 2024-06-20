Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Video Nyabu Viral di Medsos, Pria Ini Tak Berkutik saat Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |17:11 WIB
Video <i>Nyabu</i> Viral di Medsos, Pria Ini Tak Berkutik saat Ditangkap
Pria saat asyik nyabu viral di medsos (foto: dok medsos)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Sebuah video memperlihatkan seorang pria di Lampung Tengah sedang mengisap sabu viral di media sosial. Adapun identitas pria dalam video tersebut bernama Suyono, warga Dusun Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung tengah.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat pria mengenakan jaket berwarna merah yang duduk di atas tikar tengah menikmati sabu di dalam rumah. Usai menghisap alat bong tersebut, pria itu kemudian menghembuskan asap ke arah kamera.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan pihaknya telah berhasil menangkap pria tersebut.

"Kami sudah melihat video yang beredar luas di masyarakat maupun media sosial, pria tersebut telah kami amankan," ujar Andik saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
