Polisi Tangkap Kurir Narkoba Modus Salam Tempel di Indramayu

INDRAMAYU - Seorang pria berinisial JN (30), warga Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, ditangkap polisi karena jadi kurir narkoba. Dari tangan pelaku diamankan satu paket sabu seberat 103,12 gram.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, tersangka ditangkap di jalan pesawahan Desa Ujung Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu (8/6/2024) sekira pukul 15.00 WIB.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai tersangka yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di lokasi tersebut. Anggota Satres Narkoba Polres Indramayu lantas bergerak mendatangi TKP.

Setibanya di lokasi, polisi melihat tersangka sedang mengendarai sepeda motor. Saat diberhentikan tersangka berupaya kabur sehingga terjadi kejar-kejaran sampai ke jalan pesawahan. Polisi akhirnya dapat menangkap JN yang sudah kelelahan.

"Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, ditemukan satu paket sabu yang terbungkus plastik warna bening disimpan dalam tas selempang yang dipakainya dengan berat bruto 103,12 gram," kata Fahri, didampingi Kasat Narkoba Polres Indramayu, Tatang Sunarya, saat jumpa pers, di Mapolres setempat, Rabu (19/6/2024).

Fahri menyebut, dari hasil pemeriksaan tersangka, barang haram tersebut merupakan titipan dari seseorang yang berjuluk Bos Wetan untuk dijual atau diedarkan kembali kepada konsumennya.

"Keterangan tersangka barang haram ini diperoleh dari orang Jakarta yang disebutnya Bos Wetan yang sekarang masuk dalam pencarian orang (DPO)," ungkap dia.

Dalam menjalankan aksinya, terang Fahri, tersangka mendapatkan upah jasa dari pekerjaannya itu sebesar Rp1.500.000.

"Tersangka mengedarkan atau menjualnya dengan sistem tempel, atau setelah barang diterima secara utuh, kemudian dipecah menjadi beberapa paket yang disimpan di suatu tempat dengan dibuatkan peta," terang Fahri.