Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Tangkap Kurir Narkoba Modus Salam Tempel di Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:12 WIB
Polisi Tangkap Kurir Narkoba Modus Salam Tempel di Indramayu
Kurir narkoba ditangkap. (Foto: Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Seorang pria berinisial JN (30), warga Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, ditangkap polisi karena jadi kurir narkoba. Dari tangan pelaku diamankan satu paket sabu seberat 103,12 gram.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, tersangka ditangkap di jalan pesawahan Desa Ujung Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu (8/6/2024) sekira pukul 15.00 WIB.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai tersangka yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di lokasi tersebut. Anggota Satres Narkoba Polres Indramayu lantas bergerak mendatangi TKP.

 BACA JUGA:

Setibanya di lokasi, polisi melihat tersangka sedang mengendarai sepeda motor. Saat diberhentikan tersangka berupaya kabur sehingga terjadi kejar-kejaran sampai ke jalan pesawahan. Polisi akhirnya dapat menangkap JN yang sudah kelelahan.

"Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, ditemukan satu paket sabu yang terbungkus plastik warna bening disimpan dalam tas selempang yang dipakainya dengan berat bruto 103,12 gram," kata Fahri, didampingi Kasat Narkoba Polres Indramayu, Tatang Sunarya, saat jumpa pers, di Mapolres setempat, Rabu (19/6/2024).

Fahri menyebut, dari hasil pemeriksaan tersangka, barang haram tersebut merupakan titipan dari seseorang yang berjuluk Bos Wetan untuk dijual atau diedarkan kembali kepada konsumennya.

 BACA JUGA:

"Keterangan tersangka barang haram ini diperoleh dari orang Jakarta yang disebutnya Bos Wetan yang sekarang masuk dalam pencarian orang (DPO)," ungkap dia.

Dalam menjalankan aksinya, terang Fahri, tersangka mendapatkan upah jasa dari pekerjaannya itu sebesar Rp1.500.000.

"Tersangka mengedarkan atau menjualnya dengan sistem tempel, atau setelah barang diterima secara utuh, kemudian dipecah menjadi beberapa paket yang disimpan di suatu tempat dengan dibuatkan peta," terang Fahri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement