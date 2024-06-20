Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengelola Panti Asuhan Tresna Werdha Cianjur Sambut Baik Bantuan MNC Peduli

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:10 WIB
CIANJUR - Pengelola Rumah Panti Sosial Tresna Werdha Hidayatullah, Johan Rangga (Bonang) menyambut baik kedatangan MNC Peduli saat memberikan bantuan terhadap penghuni, Kamis (20/6/2024).

"Alhamdulillah terima kasih atas kepedulian MNC Peduli yang sudah datang. Alhamdulillah masih banyak orang orang peduli, apalagi sejak covid dan gempa banyak yang peduli sama kita," ujar Bonang.

Menurutnya, bantuan yang diberikan MNC Peduli berupa 480 underpad (alas perlak) dan 1.000 masker untuk memenuhi kebutuhan harian pada yayasan sosial tersebut sangat bermanfaat.

"Bantuan ini sangat bermanfaat sekali, apalagi bagi orang tua yang ada di panti ini," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang penghuni panti, Ibu Osih (83) mengaku betah berada di panti jompo tersebut. Apalagi, pengelola dan pengasuh yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Hidayatullah sangat baik.

"Ibu betah disini, Ibu sudah 4 tahun berada di panti," ujar Osih yang menjadi korban bencana tsunami Palu pada 2018 silam.

Halaman:
1 2
      
