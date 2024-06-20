Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob Setinggi 2,5 Meter di Belawan

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengeluarkan peringatan dini bahaya banjir pesisir (rob) setinggi 2,5 meter yang diprediksi akan melanda pesisir Belawan, Kota Medan dan wilayah sekitarnya pada 20-25 Juni 2024 mendatang.

Peringatan dini itu tertuang dalam Surat Peringatan Dini BMKG Stasiun Meteorologi Klas II Maritim Belawan-Medan di akun instagram @bmkg.belawan seperti dilihat, Kamis (20/6/2024).

Dalam surat yang ditandatangani Sugiyono, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan pada tanggal 17 Juni 2024 itu, disebutkan bahwa pasang yang menyebabkan banjir di atas 2,3 meter mulai terjadi tanggal 20-25 Juni 2024 pada pukul 12.00-16.00 WIB dengan pasang tertinggi mencapai 2,5 meter.

"Ketinggian diukur dari titik surut terendah (Lowest Astronimical Tides)," tulis Sugiyono dalam peringatan dini tersebut.

Banjir Rob, lanjut Sugiyono, dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktifitas masyarakat maupun aktifitas bongkar buat di pelabuhan.