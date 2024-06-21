Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Rilis Video Serangan Terhadap Kapal MV Tutor Milik Yunani di Laut Merah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:33 WIB
Houthi Rilis Video Serangan Terhadap Kapal MV Tutor Milik Yunani di Laut Merah
Houthi rilis video serangan terhadap kapal MV Tutor milik Yunani di Laut Merah (Foto: South24 Center)
A
A
A

YAMAN - Kelompok Houthi Yaman merilis sebuah video pada Kamis (20/6/2024) menunjukkan serangan tanggal 12 Juni terhadap kapal pengangkut batu bara MV Tutor milik Yunani di Laut Merah, ketika tim penyelamat mengonfirmasi tenggelamnya kapal tersebut.

Reuters dapat memastikan kapal tersebut sebagai MV Tutor dari desain dan bentuk antena serta dek kapal yang sesuai dengan gambar file. Nama yang tertulis di haluan kapal juga dicocokkan dengan gambar arsip.

Menurut sumber termasuk perusahaan keamanan maritim dan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO), Tutor diserang dengan rudal dan kapal yang dikendalikan dari jarak jauh berisi bahan peledak pada tanggal 12 Juni dan sedang kemasukan air.

Dua puluh satu dari 22 pelaut Filipina yang berada di kapal MV Tutor berhasil diselamatkan. Mereka kembali ke Filipina minggu ini. Salah satu awak kapal asal Filipina dipastikan hilang.

Departemen Pekerja Migran (DMW) mengatakan MV Tutor telah tenggelam, sehingga mempersulit kemungkinan operasi pencarian orang Filipina yang hilang.

Sekretaris Pekerja Migran Hans Cacdac mengatakan kapal tersebut dilaporkan hanyut ke pantai timur Afrika dan terakhir terlihat di dekat Eritrea.

