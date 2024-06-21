Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kepala BPIP: Pancasila Jadi Upaya Strategis dalam Pembangunan Karakter Generasi Penerus Bangsa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:03 WIB
Kepala BPIP: Pancasila Jadi Upaya Strategis dalam Pembangunan Karakter Generasi Penerus Bangsa
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SURAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kajian dan sosialisasi implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada para guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama RI di Surakarta, Jawa Tengah (21/6/2024).

Acara yang dihadiri seribu lebih guru dan kepala sekolah tersebut bertujuan untuk melaksanakan kajian dan monitoring dalam pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila untuk tingkat dasar dan menengah. Buku tersebut telah disusun secara gotong royong oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan BPIP.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya akan selalu memonitor dan memastikan BTU Pendidikan Pancasila telah digunakan di setiap satuan pendidikan, termasuk yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI.

“Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pancasila merupakan muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila merupakan upaya strategis bersama untuk mentransmisikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter mulia kepada generasi penerus bangsa, terutama melalui pendidikan formal mulai jenjang PAUD hingga Pendidikan Tinggi yang sempat terputus selama dua dekade lebih sejak reformasi 1998”, ungkap Prof Yudian.

Kiai lulusan Harvard Law School ini menjelaskan, implementasi BTU Pendidikan Pancasila ini berbeda dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebelumnya. Dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila, muatannya terdiri dari materi kognitif sebanyak 30 persen dan 70 persen berisikan aktualisasi Pancasila dalam praktik kehidupan atau Pancasila dalam tindakan.

“Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada praktik aktualisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, falsafah dasar bangsa, dan pemersatu bangsa secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143754/pancasila-4uUy_large.jpg
Hari Lahir Pancasila, Momentum Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143646/soekarno-Ts9b_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Hari Lahir Pancasila dan Pidato Soekarno di Sidang Dokuritsu Junbi Cosakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130452/pancasila-cWl3_large.jpg
Ketum Perjuangan Walisongo Serukan Jaga Persatuan dan Waspadai Provokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/510/3084634/pancasila-UwmH_large.jpg
BPIP Perkuat Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/608/3081605/etika-v3YA_large.jpg
Sutan Sjahrir hingga Bung Hatta Potret Keteladanan Moral dan Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080485/bpip-IFh4_large.jpg
Wujudkan Asta Cita Prabowo, BPIP Terus Bergerak Perkuat Pembinaan Pancasila
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement