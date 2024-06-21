Viral Oknum Dosen di Nias Lakukan VCS, Pihak Kampus Bilang Dihipnotis

NIAS - Video berdurasi 2 menit 48 detik yang diduga menampilkan seorang oknum dosen perempuan di salah satu universitas swasta di Nias viral di media sosial. Dalam video itu, sang oknum dosen melakukan video call sex (VCS) dengan seorang pria.

Okunum dosen itu melakukan VCS kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan memperlihatkan alat kelaminnya.

Dalam video yang sudah viral di kalangan masyarakat dan mahasiswa kampus sang oknum dosen yang diduga berinisial NZ beradegan vulgar dengan membuka pakaiannya di salah satu ruangan.

Menanggapi viralnya video asusila tersebut, pihak rektorat Universitas Nias membenarkan pemeran perempuan tersebut merupakan dosen yang mengajar di kampusnya.

Rektor Universitas Nias Eliyunus Waruwu didampingi dekan FKIP Unias Yaredi Waruwu, serta oknum dosen NZ kepada sejumlah wartawan menyampaikan pihaknya sudah mengetahui informasi beredarnya rekaman video yang menjadi viral tersebut.

"Kami telah melakukan pemeriksaan kepada NZ dan berdasarkan penjelasan dari NZ, bahwa peristiwa tersebut terjadi tanpa disadari NZ dan diduga aksi tersebut di bawah pengaruh hipnotis," ujar Eliyunus Waruwu, Jumat (21/6/2024).

Eliyunus menyampaikan kronologi awal kejadian berawal saat dosen NZ menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengatasnamakan salah seorang dosen di Kota Bandung.