INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengunjung Taman Safari yang Beri Makan Kuda Nil Sampah Plastik Juga Langgar Aturan Lain

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |00:36 WIB
Pengunjung Taman Safari yang Beri Makan Kuda Nil Sampah Plastik Juga Langgar Aturan Lain
Viral pengunjung beri makan sampah plastik ke kuda nil. (Foto: Ist/Video Viral)
BOGOR - Pengunjung Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor yang memberi makan sampah plastik ke kuda nil juga melakukan pelanggaran lainnya. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan yang didapat TSI Bogor dari saksi pengunggah video viral di media sosial.

"Keterangan saksi, pengunjung itu juga melanggar SOP di area harimau dengan membuka jendela mobil dan petugas berkali-kali menegur yang bersangkutan," kata Head Media and Digital TSI Bogor Finky Santika dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Tak sampai di situ, pengunjung tersebut juga menepuk pantat zebra. Padahal, bahwa dalam aturan perbuatan itu jelas dilarang oleh pihak TSI Bogor.

"Petugas yang jaga di lokasi juga sudah menegur yang bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar viral video menunjukkan seorang pengunjung yang berada di Taman Safari melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah yang dibungkus di dalam kantong plastik ke dalam mulut seekor kuda nil.

Video pengunjung yang tega kepada kuda nil di Taman Safari itupun dibagikan oleh akun Instagram @dashcam_owners_indonesia.

Dalam video beredar tersebut, tampak mobil jenis LCGC tersebut berisi rombongan pengunjung yang sedang berada kawasan di Taman Safari.

