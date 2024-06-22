Napak Tilas 26 Tahun Reformasi, Ratusan Mahasiswa Berkumpul di Pekanbaru

JAKARTA - Ratusan mahasiswa berkumpul di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Pekanbaru, Riau, Jumat 21 Juni 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai napak tilas peringatan 26 tahun Reformasi di Pulau Sumatera di Pekanbaru, Riau.

Napak tilas tersebut merupakan kegiatan mengenang sejarah kelam demokrasi Indonesia melalui pergerakan mahasiswa di tahun 1998.

Mereka mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat dengan menyuarakan tuntutan di antaranya menolak kenaikan UKT, menolak program Tapera, penyelesaian konflik agraria, netralitas ASN dalam Pilkada serentak serta menolak politik dinasti.

"Kegiatan ini terjadi karena kami mahasiswa muak terhadap pemerintah hari ini dengan aturan yang mencekik masyarakat dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN),” ujar Presiden Mahasiswa USTI, Maulana Ikhsan dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (22/6/2024).

Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar aksi instalasi 2.000 tengkorak, 1.000 nisan serta pameran foto.

Napak tilas 26 tahun reformasi sebelumnya sudah dilaksanakan di di Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu, Jumat 14 Juni 2024. Dalam acara tersebut, para mahasiswa mempertontonkan pameran foto peristiwa tragedi 98 dan replikasi nisan para korban kekejaman Orde baru sebanyak 1.500 foto dan 100 tengkorak.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa Bengkulu yang terdiri dari Unib, Unihaz, Dehasen, UMB, Kampus Kesehatan dan Tuan rumah refleksi 26 tahun reformasi UINFAS Bengkulu dan teman-teman mahasiswa kampus lainnya.

Pameran foto tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat Mahasiswa dan menjadi titik balik perjuangan serta perlawanan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.