HOME NEWS NUSANTARA

Sosok Honerer yang Tebas Istrinya Hingga Tewas: Dikenal Pendiam, Tak Banyak Bicara

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |14:44 WIB
SELONG - Tersangka MNA (30) yang menebas istrinya hingga tewas dikenal pendiam oleh sesama rekan kerjanya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur.

Pelaku dan istrinya sehari sehari bekerja di intansi pemerintah itu, tapi berbeda bidang. Pelaku baru sebulan lalu dipindah ke bidang Transmigrasi setelah dari Bidang Penempatan dan Sekretariat Disnakertran Lotim. Sedangkan korban beraktivitas di Loka Latihan Kerja (LLK) yang berada dibawah Disnakertran.

Kabid Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Bambang W Minardi membenarkan keduanya honor di Disnakertran Lombok Timur. Bersangkutan dikenal pendiam.

"Ya memang honor disini, sehari sehari bersangkutan tidak banyak bicara, orangnya pendiam",tuturnya.

MNA, tuturnya, sudah menjadi tenaga honorer di kantornya sudah 7 tahun. Awalnya sekretariat, lalu pindah ke bidang HI, lalu 4 di Bidang Penempatan TKI dan terakhir ke Bidang Transmigrasi.

Soal keterlibatannya yang diduga sebagai calo, Bambang tidak tahu pasti. Dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tempatnya berkantor.

"Itu murni urusan pribadi yang bersangkutan dengan perusahaan perekrutan calon TKI," katanya.

Namun demikian, dia mengakui sebulan lalu, ada sejumlah orang yang datang menagih ke Kantornya, diduga calon TKI yang gagal diberangkatkan.

Halaman:
1 2
      
