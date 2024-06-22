4 Fakta Pria Tewas Tabrakan Diri ke Kereta Api, Surat Wasiat: Aku Hidup Sebatang Kara

SEORANG pria tewas di pinggir rel kereta api di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Jumat 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.50 WIB.

Tak hanya itu, korban juga meninggalkan wasiat yang tertulis di atas secarik kertas. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Tanpa Identitas

Pria tanpa identitas tersebut diduga meninggal akibat tertabrak atau menabrakkan diri di kereta api. Korban diketahui tertabrak oleh kereta api Blambangan ekspress, jurusan Surabaya - Jakarta.

"Betul tadi pagi kita sudah di TKP dan mengevakuasi korban terangnya," kata Kapolsek Kalitidu, AKP Saefudinuri.

2. Ditemukan Surat dan Uang

Pihak kepolisian menduga, bahwa korban sengaja menabrakkan diri ke kereta api, karena di lokasi kejadian ditemukan surat atau tulisan tangan yang diduga ditulis oleh korban.

"Dugaan sementara korban menabrakkan diri, selain surat wasiat juga ditemukan uang dalam amplop berjumlah Rp14 ribu," tambah Kapolsek.