Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pemaku Kucing di Malang Ditangkap Usai Polisi Periksa Rekaman CCTV

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |18:24 WIB
Pemaku Kucing di Malang Ditangkap Usai Polisi Periksa Rekaman CCTV
Polisi selidiki kasus pemakuan kucing di pohon (Foto : Isitmewa)
A
A
A

MALANG - Polisi menangkap seorang pelaku pelaku kucing di pohon yang sempat viral di Malang. Pelaku diketahui berinisial IW (40) warga yang tinggal di Perumahan Puncak Permata, Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Polisi bisa mengidentifikasi pelaku usai mengecek rekaman CCTV.

Kasi Humas Polres Malang Ipda Dicka Ermantara menyatakan, pelaku diamankan dari hasil identifikasi dan pemeriksaan sejumlah saksi mata. Kasus ini diakui Dicka, sempat viral di media sosial dan menuai kecaman dari masyarakat, terutama pecinta hewan.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, Polsek Dau berhasil mengungkap pelaku yang menganiaya kucing dengan memaku di pohon, yang viral di media sosial," terang Dicka Ermantara kepada wartawan di Mapolres, Sabtu (22/6/2024).

Dicka menyebut, bahwa pelaku yang diamankan berinisial IW (40), menempati rumah yang berada depan lokasi pohon tempat kucing dipaku.

"Pelaku tinggal di rumah yang berada depan pohon tempat kucing dipaku. Dalam pemeriksaan IW mengakui perbuatannya," katanya.

Dicka menjelaskan, bahwa IW masih tinggal satu rumah dengan Mira pengunggah, video adanya kucing tertancap di pohon beberapa waktu lalu. Ia mengakui jika dirinya adalah pelakunya saat menjalani pemeriksaan di Polsek Dau.

"Ketika diperiksa pelaku mengakui bahwa dia pelakunya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kucing Penyiksaan Hewan viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030/viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020/viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517/tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement