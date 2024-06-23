Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Pringsewu Ditemukan Tidak Sadarkan Diri dengan Sejumlah Luka, Polisi Ungkap Penyebabnya

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |03:12 WIB
Warga Pringsewu Ditemukan Tidak Sadarkan Diri dengan Sejumlah Luka, Polisi Ungkap Penyebabnya
TKP penemuan mayat korban (Foto: dok polisi)
A
A
A

PRINGSEWU - Seorang pria bernama Irsyad Hidayat (43), warga Dusun Pager Gunung, Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Pringsewu setelah ditemukan tidak sadarkan diri dengan sejumlah luka di tubuhnya pada Jumat 21 Juni 2024.

Irsyad, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang dan tinggal sendirian, ditemukan dalam keadaan telungkup di ruang sholat rumahnya. Beberapa luka ditemukan di tubuhnya, termasuk luka terbuka di pipi, memar di pinggang dan punggung, serta lecet di kaki.

Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya pada Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB setelah curiga karena dua hari tidak dapat dihubungi dan tidak beraktivitas seperti biasa di pasar.

Irsyad kemudian dibawa ke RSUD Pringsewu untuk perawatan lebih lanjut.

Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi SH, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Sabtu pagi (22/6/2024) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Setelah menerima laporan warga, personel Polsek Pringsewu Kota langsung turun ke TKP untuk melakukan olah tempat kejadian serta identifikasi dan pemeriksaan terhadap korban yang berada di RSUD Pringsewu," ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu sore.

