INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Cium Bau Minyak, Warga Sukabumi Temukan Jasad Bayi Terkubur di Area Wisata Curug Cidahu

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |21:19 WIB
Cium Bau Minyak, Warga Sukabumi Temukan Jasad Bayi Terkubur di Area Wisata Curug Cidahu
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
SUKABUMI - Warga Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dikagetkan dengan penemuan bayi laki-laki tidak bernyawa pada Sabtu (22/6/2024). Bayi tersebut ditemukan terkubur dan terbungkus handuk warna merah.

Penemuan mengerikan ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di tempat wisata Curug Dua Undak, tepatnya di Kampung Ciherang RT 04/02. Kejadian ini menggemparkan warga setempat bahkan video penemuannya beredar luas di sosial media .

"Awalnya seorang ibu pemilik warung di sekitar lokasi melihat ada bunga dan mencium bau minyak telon di tanah," kata Kapolsek Cidahu, AKP Akhmad Suryana Bande, Minggu (23/6/2024).

Setelah mencium bau yang mencurigakan, ibu warung menemukan adanya bunga di lokasi tersebut, yang membuatnya semakin curiga.

Dengan rasa penasaran yang kuat dan sedikit ketakutan, ibu tersebut segera melaporkan temuannya kepada warga setempat dengan menghampiri pos penjagaan camp Bravo.

Di pos tersebut, seorang warga setempat turut memeriksa lokasi yang dilaporkan. Ketika mereka menggali tanah pada kedalaman sekitar 10 sentimeter, mereka menemukan mayat bayi laki-laki yang terbungkus handuk berwarna merah.

"Ketika digali pada kedalaman sekitar 10 sentimeter, terbukalah mayat bayi laki-laki yang terbungkus handuk berwarna merah," jelas AKP Akhmad Suryana Bande.

Halaman:
1 2
      
