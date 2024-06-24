Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Besar-besaran Hantam Sinagoga dan Gereja di Dagestan, 7 Polisi Tewas Termasuk Pendeta

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |06:59 WIB
Serangan Besar-besaran Hantam Sinagoga dan Gereja di Dagestan, 7 Polisi Tewas Termasuk Pendeta
Serangan besar-besaran terhadap sinagoga dan gereja di Dagestan, 7 polisi tewas termasuk pendeta digorok lehernya (Foto: Reuters)
DAGESTAN - Serangan terhadap petugas polisi, gereja dan sinagoga di Dagestan, Republik Kaukasus Utara, Rusia telah menyebabkan banyak orang tewas.

Dua sinagoga dan sebuah gereja Ortodoks di Rusia selatan diserang oleh kelompok militan bersenjata, yang menewaskan 7 petugas polisi dan menggorok leher seorang pendeta.

Orang-orang bersenjata menargetkan Kota Derbent dan Makhachkala pada festival Ortodoks Pentakosta.

Korban tewas termasuk setidaknya tujuh petugas polisi, seorang pendeta dan seorang penjaga keamanan. Enam penyerang tewas dan polisi sedang memburu pelaku lainnya.

Para penyerang belum teridentifikasi, namun Dagestan di masa lalu pernah menjadi lokasi serangan kelompok Islam.

Dikutip BBC, gereja-gereja dan sinagoga dibakar dalam serangan yang terjadi pada Minggu (23/6/2024). Seorang pendeta Gereja Ortodoks terbunuh di Makhachkala, kota terbesar di Dagestan.

Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan orang-orang yang mengenakan pakaian gelap menembaki mobil polisi, sebelum konvoi kendaraan layanan darurat tiba di lokasi kejadian.

Di Derbent, rumah bagi komunitas Yahudi kuno, orang-orang bersenjata menyerang sebuah sinagoga dan sebuah gereja, yang kemudian dibakar.

Saluran tidak resmi di aplikasi perpesanan Telegram, Mash, mengatakan orang-orang bersenjata dibarikade di sebuah gedung di Derbent.

Halaman:
1 2
      
