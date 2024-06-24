Terjadi Ledakan Besar, Ukraina Klaim Berhasil Hancurkan Pangkalan Drone Rusia

UKRAINA – Ukraina mengatakan gambar satelit menunjukkan penghancuran gudang Rusia yang digunakan untuk meluncurkan drone buatan Iran dan melatih taruna.

Foto-foto tersebut yang diposting oleh Angkatan Laut Ukraina, mengikuti laporan tentang ledakan besar di dekat lapangan terbang Rusia di wilayah selatan Krasnodar.

Moskow belum mengomentari laporan tersebut, namun mengatakan pihaknya telah menembak jatuh sejumlah drone di wilayah tersebut pada Jumat (21/6/2024) malam.

BACA JUGA: Putin Peringatkan Korsel Akan Membuat Kesalahan Besar jika Pasok Senjata ke Ukraina

Pejabat Angkatan Laut di Kyiv mengatakan sejumlah instruktur pelatihan dan kadet yang belajar mengoperasikan drone Shahed buatan Iran tewas akibat serangan itu, yang menurut mereka terjadi pada Jumat (21/6/2024) malam.

Dalam sebuah postingan di Telegram, pejabat Angkatan Laut di Kyiv mengatakan operasi tersebut direncanakan dan dilakukan melalui kemitraan dengan badan intelijen Ukraina.

Menurut data dari Planet Labs, perusahaan yang berbasis di AS yang mengambil foto tersebut, pangkalan tersebut terletak di Laut Azov di seberang kota Mariupol yang diduduki Ukraina.

“Citra satelit baru mengkonfirmasi penghancuran fasilitas penyimpanan dan persiapan Shahed-136/Geran-2, gedung pelatihan, titik kontrol dan komunikasi UAV yang terletak di Wilayah Krasnodar pada malam 21 Juni,” tulis pejabat angkatan laut dalam sebuah postingan ke Facebook, dikutip BBC.

Foto-foto yang diunggah ke media sosial tampak menunjukkan dua gudang besar yang terbelah oleh jalan utara-selatan pada 11 April. Foto berikutnya yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan salah satu gudang hancur total, sementara gudang lainnya mengalami kerusakan parah.

Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah menembak jatuh 114 drone selama serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan sasaran militer di selatan negara itu. Para pejabat mengatakan satu orang tewas akibat jatuhnya puing-puing, namun tidak menyebutkan serangan terhadap pangkalan drone tersebut.