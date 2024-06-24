Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Tenggelamnya KM Budi Utama di Pulau Padar Labuan Bajo, Ini Penyebabnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |08:00 WIB
4 Fakta Tenggelamnya KM Budi Utama di Pulau Padar Labuan Bajo, Ini Penyebabnya
Seluruh penumpang dan awak KM Budi Utama yang tenggelam di perairan Pulau Padar berhasil dievakuasi (Kemenhub)
A
A
A

SELURUH penumpang Kapal Motor (KM) Budi Utama yang tenggelam di perairan selatan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berhasil diselamatkan bersama para awak kapal.

Kapal tradisional pengangkut penumpang itu tenggelam pada Sabtu 22 Juni 2024. Diduga karena kuatnya arus.

Berikut fakta-faktanya :

Diselamatkan tim gabungan

Tim SAR gabungan dari Quick Response Team (QRT) KSOP Kelas III Labuan Bajo berkolaborasi Basarnas Labuan Bajo, Polairud, dan TNI Angkutan Laut berhasil mengevakuasi semua korban dan awak kapal yang tenggelam di perairan selatan Pulau Padar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
