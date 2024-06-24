Advertisement
HOME NEWS JABAR

Petugas Damkar Dipatuk Ular saat Lakukan Evakuasi di Politeknik Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |00:53 WIB
Petugas Damkar Dipatuk Ular saat Lakukan Evakuasi di Politeknik Sukabumi
Petugas Damkar evakuasi ular piton di Politeknik Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Ular piton dengan panjang kurang lebih 4 meter, dievakuasi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di Gedung Politeknik Sukabumi, Jalan Babakan Sirna, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, pada Minggu (23/6/2024).

Kabid Damkar dan Penyelamatan Dinas Satpol PP Kota Sukabumi, Ujang Rustandi mengatakan, pihaknya menerima laporan warga yang melihat adanya ular piton sebesar paha orang dewasa tersebut, sedang berada di atap Gedung Otomotif Politeknik Sukabumi.

"Warga sekitar ketika hendak turun dari rumah lantai 2, melihat seekor ular sanca di atas atap (gedung) laboratorium otomotif. Lalu setelah mendapatkan laporan tersebut, Regu Alpha dan Team Rescue diterjunkan untuk mengevakuasi ular tersebut," ujar Ujang.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, proses evakuasi yang berjalan 1 jam lebih dari pukul 07.50 WIB sampai dengan 09.00 WIB tersebut, mengalami kendala karena posisi ular berada di atap genteng yang menyulitkan petugas dalam proses evakuasi.

"Kendala lain yang ditemui di lapangan, ular piton yang masih liar tersebut melakukan perlawanan sehingga salah satu petugas terkena gigitan pada bagian tangannya. Namun proses evakuasi berhasil diselesaikan," ujar Ujang.


