Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Hindari Mini Bus, Truk Pengangkut Sepeda Motor Terguling di Jalinsum

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:21 WIB
Hindari Mini Bus, Truk Pengangkut Sepeda Motor Terguling di Jalinsum
A
A
A

PADANGSIDIMPUAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidmpuan, Sumatera Utara, Senin (24/6/2024) siang.

Satu unit truk dengan nomor polisi B 9701 UIO terguling di badan jalan.

Insiden kecelakaan ini betawal saat truk roda enam ini melintas dari arah Kota Medan menuju Kota Padangsidimpuan. Kala itu, truk yang dikendarai Ramadhani (31) warga Kisaran, Sumatera Utara melintasi jalanan menurun disertai tikungan.

Namun nahas, setibanya di lokasi kejadian, Ramadhani dikagetkan dengan kehadiran satu unit minibus dari arah berlawanan. Alhasil guna menghindari kecelakaan, dirinya pun banting stir hingga akhirnya truk bermuatan 44 unit sepeda motor tersebut terguling di badan jalan.

“Tadi bang saya dari atas. Pas sampai sini ada mobil pribadi dari depan. Makanya saya banting stir makanya jadi seperti ini,” ucap Ramadhani kepada wartawan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement