Hindari Mini Bus, Truk Pengangkut Sepeda Motor Terguling di Jalinsum

PADANGSIDIMPUAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidmpuan, Sumatera Utara, Senin (24/6/2024) siang.

Satu unit truk dengan nomor polisi B 9701 UIO terguling di badan jalan.

Insiden kecelakaan ini betawal saat truk roda enam ini melintas dari arah Kota Medan menuju Kota Padangsidimpuan. Kala itu, truk yang dikendarai Ramadhani (31) warga Kisaran, Sumatera Utara melintasi jalanan menurun disertai tikungan.

Namun nahas, setibanya di lokasi kejadian, Ramadhani dikagetkan dengan kehadiran satu unit minibus dari arah berlawanan. Alhasil guna menghindari kecelakaan, dirinya pun banting stir hingga akhirnya truk bermuatan 44 unit sepeda motor tersebut terguling di badan jalan.

“Tadi bang saya dari atas. Pas sampai sini ada mobil pribadi dari depan. Makanya saya banting stir makanya jadi seperti ini,” ucap Ramadhani kepada wartawan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.