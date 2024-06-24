Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ibu di Musi Rawas Bunuh Bayinya Lalu Simpan Jasad dalam Lemari

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |18:59 WIB
Ibu di Musi Rawas Bunuh Bayinya Lalu Simpan Jasad dalam Lemari
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

MUSI RAWAS - Warga Kelurahan Sumber Harta mendadak heboh lantaran seorang ibu bernama Kokom diduga tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku menyimpan jasad bayinya di lemari dan ditemukan Senin (24/6/2024) pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari lapangan, penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan sudah dalam meninggal dunia dan menimbulkan bau busuk yang menyengat.

"Jasad bayi malang itu di kamar pelaku (Kokom)," kata warga.

Info penemuan mayat bayi itu membuat banyak warga yang datang untuk melihat dan memastikan informasi tersebut. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, mayat bayi itu disimpan di dalam lemari di kamar pelaku dengan kondisi dibungkus dengan kain jarik.

