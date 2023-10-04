Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kasus Bayi Tewas di Dalam Ember, Polisi: Ibunya Ditanya Apa Jawabnya Apa

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |14:57 WIB
Kasus Bayi Tewas di Dalam Ember, Polisi: Ibunya Ditanya Apa Jawabnya Apa
Polisi periksa ibu dari bayi yang tewas di dalam ember (Foto: ilustrasi : Freepik)
A
A
A

MEDAN - Polisi masih menyelidiki kasus kematian bayi berusia 1 bulan yang ditemukan di dalam ember di rumahnya di Jalan Mahkamah, Kecamatan Medan Maimun pada Senin, 2 Oktober 2023 kemarin. Dari hasil penyelidikan sementara, Polisi menyebut bahwa bayi malang itu mati lemas karena tenggelam.

"Ya kesimpulan sementara sesuai pemeriksaan forensik, bayi tersebut mati lemas karena tenggelam," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (4/10/2023).

Hadi lebih lanjut menyatakan bahwa meski telah mengetahui penyebab kematian bayi tersebut, namun mereka belum dapat memastikan apakah ada unsur kesengajaan maupun kelalaian pada penyebab kematian itu.

"Itu nanti penyidikan yang menyimpulkan. Saat ini belum sampai ke sana," sebut Hadi.

Penyidik, kata Hadi masih kesulitan mendapatkan keterangan dari ibu korban. Hasil pemeriksaan terhadap ibu korban masih berubah-ubah dan belum sinkron dengan kejadian yang ada.

"Ibunya sudah kita amankan dan sudah kita mintai keterangan. Tapi belum sinkron. Kita tanya apa dia jawab apa. Saat ini ibu korban sudah dibawa ke RS Jiwa di Medan untuk pemeriksaan kejiwaannya," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement