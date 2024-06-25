Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilot Ini Dihukum karena Bunuh Seorang Wanita Lansia saat Berkemah, Bakar Perkemahan dan Jenazah

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:25 WIB
Pilot Ini Dihukum karena Bunuh Seorang Wanita Lansia saat Berkemah, Bakar Perkemahan dan Jenazah
Pilot ini dihukum karena bunuh wanita lansia saat berkemah, bakar perkemahan dan jenazah (Foto: Facebook)
A
A
A

PERTH – Seorang pilot Australia telah dihukum karena membunuh seorang wanita lanjut usia (lansia)yang hilang di Victoria pada bulan Maret 2020. Namun juri telah membebaskan dia atas kematian rekan wanita lansia itu.

Greg Lynn, 57, dinyatakan bersalah membunuh Carol Clay, 73, dalam pertengkaran di Lembah Wonnangatta di Victoria.

Lynn mengaku tidak bersalah tetapi mengaku memindahkan jenazah Clay dan Russell Hill, 74, sebelum membakar perkemahan mereka dan kemudian membakar jenazah mereka.

Kasus ini, yang memicu salah satu operasi orang hilang terbesar di negara bagian tersebut pada saat itu, telah melanda Australia.

Selama persidangan lima minggu yang dimulai pada bulan Mei, Lynn mengatakan kepada juri di Mahkamah Agung Victoria bahwa dia terlibat pertengkaran dengan pasangan tersebut karena dia sedang berburu di daerah tersebut.

Pengacaranya mengatakan bahwa dia kemudian membunuh keduanya saat terlibat perebutan senapan dan pisau, namun itu bukan pembunuhan karena kematian tersebut tidak disengaja.

Namun jaksa berargumen bahwa dia kemungkinan besar menembak Clay setelah membunuh Hill.

