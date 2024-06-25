Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Viral Bocah SD di Cianjur Konsumsi Obat Terlarang, Puluhan Kios Penjualnya Disegel

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |03:00 WIB
Buntut Viral Bocah SD di Cianjur Konsumsi Obat Terlarang, Puluhan Kios Penjualnya Disegel
Polisi segel toko penjual obat terlarang (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Puluhan kios dan warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang di Kabupaten Cianjur, disegel pihak kepolisian dari Polres Cianjur, Senin (24/6/2024).

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peredaran obat-obatan terlarang, terlebih setelah adanya kasus dugaan bocah SD yang diketahui mengkonsumsi obat terlarang tersebut.

Kasat Narkoba Polres Cianjur, AKP Septian Pratama mengatakan, penyegelan terhadap kios dan warung penjual obat tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang resah.

"Kami langsung mendatangi kios dan warung tersebut dan kita langsung amankan dan segel apabila kiosnya tutup kita juga tetap segel serta beri garis polisi," tuturnya, Senin (24/6/2024).

Dengan dilakukannya penyegelan, menurutnya agar kios ataupun warung tersebut tidak lagi digunakan untuk menjual obat-obatan terlarang.

"Kita segel, kita pasang garis polisi dan stiker disegel. Ini dilakukan agar kios atau warung tidak lagi digunakan untuk penjualan obat terlarang, sebab berdasarkan keterangan warga sebelumnya kios tersebut mengedarkan obat-obatan," ucapnya.

Septian menyebut total 25 kios dan warung disegel lantaran diduga menjual obat-obatan terlarang. "Lokasinya tersebar, tidak hanya di Kecamatan Karangtengah yang berdekatan dengan SD tempat para pelajar yang sempat viral kemarin, tapi kios dan warung lain di wilayah Cianjur, seperti Ciranjang dan lainnya kita segel," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802//kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164910//grebek-vlie_large.jpg
Pedagang Pulsa Ditangkap Aparat Gabungan karena Nyambi Jual Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/525/3159287//polisi_gerebek_rumah_kontrakan_di_bandung_sita_obat_terlarang-APCO_large.jpg
Gerebek Rumah Kontrakan di Bandung, Polisi Sita 1,4 Juta Butir Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/1/3152614//dukung_program_pemerintah_pengurus_gertasi_cianjur_dikukuhkan-82Bp_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Pengurus Gertasi Cianjur Dikukuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152418//maura-H8Nj_large.jpg
Bareskrim Tangkap Kurir Narkoba Happy Five di Apartemen Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement