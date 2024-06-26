Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rokok dan Minuman Beralkohol, Barang Selundupan Paling Banyak di Batam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |20:33 WIB
Rokok dan Minuman Beralkohol, Barang Selundupan Paling Banyak di Batam
Rokok dan aminuman beralkohol barang selundupan paling banyak di Batam (Foto : MPI/Danandaya)
A
A
A

BATAM - Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, KPU Bea Cukai (BC) Batam, Evi Octavia menyebut penyelundupan barang yang dilakukan penindakan paling banyak ialah hasil tembakau tanpa pita cukai. Batam menjadi lokasi favorit penyelundupan karena wilayahnya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Hal itu dikatakan Evi dalam diskusi Press Tour Kemenkeu bertemakan 'Pengawasan Proaktif, Pelayanan Responsif' di kantor Bea Cukai Batam, Rabu (26/6/2024).

Minuman beralkohol tanpa pita cukai, sambungnya, juga marak diselundupkan.

"Sebagian besar penindakan yang kita lakukan adalah penyelundupan hasil tembakau tanpa pita cukai. Kemudian juga terakhir ada beberapa penindakan juga minuman beralkohol yang tanpa cukai," ujar Evi.

Dia menyebut, penyelundupan barang tanpa cukai tersebut tentunya menimbulkan kerugian negara. Barang selundupan tersebut biasanya diangkut menggunakan high speed craft atau speed boat cepat.

"Itu kalau gak salah mesinnya (speed boat) sampai enam, kecepatannya luar biasa bisa sampai 50-60 knot, sedangkan kemampuan kapal kita tidak sampai segitu. Kadang-kadang perlu pengintaian yang lebih lama kalau dia (penyelundup) pakai high speed boat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Batam Bea Cukai Penyelundupan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement