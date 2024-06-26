Rokok dan Minuman Beralkohol, Barang Selundupan Paling Banyak di Batam

Rokok dan aminuman beralkohol barang selundupan paling banyak di Batam (Foto : MPI/Danandaya)

BATAM - Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, KPU Bea Cukai (BC) Batam, Evi Octavia menyebut penyelundupan barang yang dilakukan penindakan paling banyak ialah hasil tembakau tanpa pita cukai. Batam menjadi lokasi favorit penyelundupan karena wilayahnya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Hal itu dikatakan Evi dalam diskusi Press Tour Kemenkeu bertemakan 'Pengawasan Proaktif, Pelayanan Responsif' di kantor Bea Cukai Batam, Rabu (26/6/2024).

Minuman beralkohol tanpa pita cukai, sambungnya, juga marak diselundupkan.

"Sebagian besar penindakan yang kita lakukan adalah penyelundupan hasil tembakau tanpa pita cukai. Kemudian juga terakhir ada beberapa penindakan juga minuman beralkohol yang tanpa cukai," ujar Evi.

Dia menyebut, penyelundupan barang tanpa cukai tersebut tentunya menimbulkan kerugian negara. Barang selundupan tersebut biasanya diangkut menggunakan high speed craft atau speed boat cepat.

"Itu kalau gak salah mesinnya (speed boat) sampai enam, kecepatannya luar biasa bisa sampai 50-60 knot, sedangkan kemampuan kapal kita tidak sampai segitu. Kadang-kadang perlu pengintaian yang lebih lama kalau dia (penyelundup) pakai high speed boat," ujarnya.