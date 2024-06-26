Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Riau yang Menebas Leher Korbannya

Indra Yosse , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |20:23 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Riau yang Menebas Leher Korbannya
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

PEKANBARU - Pelaku pembunuhan sadis di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku dengan sadis menebas leher korbannya hingga nyaris putus dengan menggunakan parang.

Motif pelaku karena sakit hati kepada korban yang pernah berpacaran dengan anaknya, namun tidak mau bertangung jawab dan tak kunjung menikahinya.

Pelaku berinisial A ditangkap polisi di rumhanya di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaku melakukan pembacokan secara brutal terhadap seorang pria inisial DH hingga tewas, Senin 24 Juni 2024.

Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati kepada korban yang tengah membicarakan dirinya.

Karena tidak terima, pelaku yang mendengar percakapan itu lansung menebas kaki dan leher korban dengan parang hingga nyaris putus.

Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku mebunuh korban karena sakit hati lantaran korban yang pernah berpacaran dengan anaknya tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatan dan menikahi anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement