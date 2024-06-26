Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Riau yang Menebas Leher Korbannya

PEKANBARU - Pelaku pembunuhan sadis di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku dengan sadis menebas leher korbannya hingga nyaris putus dengan menggunakan parang.

Motif pelaku karena sakit hati kepada korban yang pernah berpacaran dengan anaknya, namun tidak mau bertangung jawab dan tak kunjung menikahinya.

Pelaku berinisial A ditangkap polisi di rumhanya di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaku melakukan pembacokan secara brutal terhadap seorang pria inisial DH hingga tewas, Senin 24 Juni 2024.

Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati kepada korban yang tengah membicarakan dirinya.

Karena tidak terima, pelaku yang mendengar percakapan itu lansung menebas kaki dan leher korban dengan parang hingga nyaris putus.

Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku mebunuh korban karena sakit hati lantaran korban yang pernah berpacaran dengan anaknya tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatan dan menikahi anaknya.