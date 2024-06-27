Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,6 Guncang Bone Bolango Gorontalo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:06 WIB
Gempa M5,6 Guncang Bone Bolango Gorontalo
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, Kamis 27 Juni 2024, pukul 10.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 88 km Tenggara Bone Bolango Gorontalo pada koordinat 0.24 Lintang Selatan – 123.31 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.6, 27-Jun-2024 10:46:32WIB, Lok:0.24LS, 123.31BT (88 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bone Bolango gempa
