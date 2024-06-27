Angela Tanoesoedibjo Lantik Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur

MADIUN - DPP Partai Perindo melantik Ketua DPD Perindo Kota Madiun, sebagai Ketua DPW Perindo Jawa Timur menggantikan Faida. Pelantikan Ketua DPW Perindo Jatim ini dilakukan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo di Surabaya.

Pelantikan yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) DPP ini, dilaksanakan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur di Jalan Kertajaya Indah Kota Surabaya.

Kepada pejabat baru DPW Perindo Jawa Timur, Angela berpesan untuk bersama-sama membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur.

Selain itu, Angela juga meminta kepada pejabat dan pengurus baru DPW Partai Perindo Jawa Timur, mengevaluasi dan menata kembali partai untuk menjadi yang lebih baik.

"Terlebih, dalam waktu dekat, Partai Perindo menghadapi Pilgub Jawa Timur, dan Pilwali Kota Surabaya," katanya.

Sementara itu, sebagai ketua DPW Jata Timur yang baru, Armaya yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, berjanji berupaya memperbaiki, dan membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur.

Dalam pelantikan ini, dihadiri ketua harian DPW Partai Perindo Jawa Timur, Ahmad Willyanto, serta seluruh pengurus dan ketua DPD Partai Perindo di Jawa Timur.

(Khafid Mardiyansyah)