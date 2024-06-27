Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Angela Tanoesoedibjo Lantik Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur

Yudha Prawira , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:53 WIB
Angela Tanoesoedibjo Lantik Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur
A
A
A

MADIUN - DPP Partai Perindo melantik Ketua DPD Perindo Kota Madiun, sebagai Ketua DPW Perindo Jawa Timur menggantikan Faida. Pelantikan Ketua DPW Perindo Jatim ini dilakukan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo di Surabaya.

Pelantikan yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) DPP ini, dilaksanakan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur di Jalan Kertajaya Indah Kota Surabaya.

Kepada pejabat baru DPW Perindo Jawa Timur, Angela berpesan untuk bersama-sama membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur.

Selain itu, Angela juga meminta kepada pejabat dan pengurus baru DPW Partai Perindo Jawa Timur, mengevaluasi dan menata kembali partai untuk menjadi yang lebih baik.

"Terlebih, dalam waktu dekat, Partai Perindo menghadapi Pilgub Jawa Timur, dan Pilwali Kota Surabaya," katanya.

Sementara itu, sebagai ketua DPW Jata Timur yang baru, Armaya yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, berjanji berupaya memperbaiki, dan membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur.

Dalam pelantikan ini, dihadiri ketua harian DPW Partai Perindo Jawa Timur, Ahmad Willyanto, serta seluruh pengurus dan ketua DPD Partai Perindo di Jawa Timur.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement