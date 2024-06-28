Merayakan Ulang Tahun ke-25, Alfamart Gelar Aksi Tanam 25.000 Pohon Mangrove untuk Cegah Abrasi

JAKARTA-Alfamart kembali menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dengan menggelar aksi penanaman 25.000 bibit pohon mangrove sebagai upaya pencegahan abrasi air laut di pantai utara Jawa, tepatnya di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024).

Penanaman 25.000 mangrove ini adalah rangkaian menyambut Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA) ke-25. Aksi ini merupakan salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart di bidang lingkungan untuk berkontribusi dalam upaya memperbaiki ekosistem hutan mangrove sebagai salah satu cara menahan abrasi air laut yang parah di wilayah pesisir di wilayah tersebut.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, menjelaskan bahwa penanaman mangrove ini sebagai investasi jangka panjang untuk kelestarian bumi, khususnya bagi warga Muara Gembong yang terdampak langsung abrasi air laut.

"Penanaman 25.000 bibit pohon mangrove ini merupakan wujud komitmen Alfamart berkontribusi menjaga lingkungan. Hutan mangrove ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah pesisir, khususnya mencegah gelombang besar air laut yang menyebabkan abrasi hingga ke pemukiman warga disini," ujar Solihin.

Kegiatan ini sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang secara konsisten diterapkan Alfamart dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.