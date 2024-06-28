4 Fakta Sopir Angkot Lawan Arah di Bogor, Garang saat Divideokan Kicep saat Ditangkap

BOGOR - Beredar video cekcok antara pengendara motor dengan sopir angkot di Jalan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Sopir angkot tidak terima ditegur ketika melawan arah.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Tertangkap Video

Dalam video beredar di media sosial, awalnya tampak pengendara motor merekam situasi jalan yang cukup lengang. Dari kejauhan, terlihat mobil angkot berwarna biru sedang melaju berlawanan arah.

Pemotor pun berhenti tepat di depan angkot tersebut untuk menegurnya karena sudah melawan arah.

2. Sopir Angkot Tak Terima

Tetapi, sopir angkot keluar dengan nada tinggi sehingga terlibat cekcok dengan pemotor.

"Kenapa?," tanya sopir angkot kepada pemotor dalam video dikutip, Rabu (26/6/2024)

"Lu lawan arah, satu arah," jawab pemotor.

"Lu kenapa? Yang lain pada lewat lu rese sendiri, kenapa lu?," sahut sopir angkot lagi.

3. Diberi Sanksi Tilang

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa sopir angkot yang viral dalam video tersebut sudah ditemukan. Sopir angkot pun diberikan sanksi berupa tilang oleh polisi juga membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dengan materai.

"Memberikan tindakan kepolisian berupa tilang," ucap Rizky dikonfirmasi.