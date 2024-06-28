Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Sopir Angkot Lawan Arah di Bogor, Garang saat Divideokan Kicep saat Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |06:01 WIB
4 Fakta Sopir Angkot Lawan Arah di Bogor, Garang saat Divideokan <i>Kicep</i> saat Ditangkap
A
A
A

BOGOR - Beredar video cekcok antara pengendara motor dengan sopir angkot di Jalan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Sopir angkot tidak terima ditegur ketika melawan arah.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Tertangkap Video

Dalam video beredar di media sosial, awalnya tampak pengendara motor merekam situasi jalan yang cukup lengang. Dari kejauhan, terlihat mobil angkot berwarna biru sedang melaju berlawanan arah.

Pemotor pun berhenti tepat di depan angkot tersebut untuk menegurnya karena sudah melawan arah.

2. Sopir Angkot Tak Terima

Tetapi, sopir angkot keluar dengan nada tinggi sehingga terlibat cekcok dengan pemotor.

"Kenapa?," tanya sopir angkot kepada pemotor dalam video dikutip, Rabu (26/6/2024)

"Lu lawan arah, satu arah," jawab pemotor.

"Lu kenapa? Yang lain pada lewat lu rese sendiri, kenapa lu?," sahut sopir angkot lagi.

3. Diberi Sanksi Tilang

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa sopir angkot yang viral dalam video tersebut sudah ditemukan. Sopir angkot pun diberikan sanksi berupa tilang oleh polisi juga membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dengan materai.

"Memberikan tindakan kepolisian berupa tilang," ucap Rizky dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951//viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193622//calo_hajar_aswad-HqkE_large.jpg
Viral Orang Indonesia Antre Foto di Replika Hajar Aswad, Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement