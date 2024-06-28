Sebulan Berlalu, Polisi Buru Pria Bersama Siswi SMK yang Ditemukan Tewas dalam Parit

MESUJI - Usai bergulir satu bulan, polisi mulai menemukan titik terang terkait kasus kematian siswi SMK di Kabupaten Mesuji, Anggi Lestari (16).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan bahwa polisi saat ini tengah menyelidiki sosok pria yang terekam CCTV tengah bersama Anggi sebelum ditemukan tewas.

"Penyidik masih terus mendalami keterangan yang diberikan saksi-saksi. Saat ini, Polres Mesuji tengah menyelidiki seorang laki-laki yang terpantau CCTV diduga terakhir kali bersama dengan korban," ujar Umi saat dikonfirmasi, Jumat (28/6/2024).

Namun demikian, Umi belum menjelaskan secara detail terkait siapa sosok lelaki tersebut. Umi menuturkan bahwa sebanyak 42 saksi telah diperiksa dalam proses penyelidikan.

"Total saksi yang telah dimintai keterangan atas kasus ini sebanyak 42 mulai dari unsur keluarga, teman hingga pihak sekolah," ungkapnya.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, kata Umi, Polres Mesuji juga tengah menunggu hasil autopsi serta pemeriksaan DNA yang dilakukan tim Puslabfor Bareskrim Polri.

"Untuk hasil autopsi kami juga masih menunggu dari Ahli Forensik dan hasil pemeriksaan DNA Puslabfor Bareskrim Polri," jelas Umi.