5 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Dibangun di Karanganyar, Harga Tanah Jadi Naik

JAKARTA – Rumah untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dibangun. Rumah tersebut akan diberikan negara saat masa jabatan Jokowi berakhir.

Berikut fakta-faktanya:

1. Lokasinya di Karanganyar

Rumah pensiun Jokowi berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

2. Rumah Mulai Dibangun

Jokowi diketahui akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Untuk itu, pembangunan rumah untuk Jokowi sudah mulai dilakukan.

Pembangunan dimulai dengan perataan tanah dengan alat berat dan ditutup pagar seng.

“Untuk aktivitas sudah dimulai Senin kemarin dengan pemasangan pagar,” kata Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono saat dihubungi MNC Portal, Kamis 27 Juni 2024.

3. Luasnya 12 Ribu Meter

Total luas lahan untuk rumah pensiun Jokowi mencapai sekitar 12.000 meter persegi atau 1 hektare lebih. Semula, lahan yang disiapkan sekitar 9.000 meter persegi.

4. Harga Tanah Naik

Menyusul adanya rumah pensiun untuk Jokowi, diakui berdampak terhadap harga tanah di Desa Blulukan. Tanah di sekitarnya kini naik menjadi Rp15 juta hingga Rp17 juta per meter persegi.

BACA JUGA: Gudang Cat di Kelapa Gading Kebakaran Diduga karena Rokok

Sementara sebelum ada lahan yang disiapkan untuk rumah pensiun Jokowi, harganya sekitar Rp9 juta sampai Rp12 juta per meter persegi. Harga itu untuk lahan yang ada di pinggir Jalan Adi Sucipto.

“Tapi kalau yang terbeli oleh negara (untuk rumah Jokowi) saya tidak tahu nilainya,” kata Kades.